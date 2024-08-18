مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في لواء دير علّا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
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