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مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

العيسوي يعزي عشيرة الفاعور
العيسوي يعزي عشيرة الفاعور
الأحد، 18-08-2024 05:06 م

الوكيل الإخباري-      مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعور بوفاة الحاجة مريم فريحات زوجة الحاج جميل الفاعور.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في لواء دير علّا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 


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