منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

الوكيل الإخباري- كرمت منظمة العمل العربية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان.

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وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، جاء التكريم خلال افتتاح الدورة 51 لمنظمة العمل العربية التي عقدت في العاصمة القاهرة، وشارك فيها وفد من غرفة صناعة الأردن برئاسة الجيطان.