منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، جاء التكريم خلال افتتاح الدورة 51 لمنظمة العمل العربية التي عقدت في العاصمة القاهرة، وشارك فيها وفد من غرفة صناعة الأردن برئاسة الجيطان.
وجاء تكريم الجيطان، تقديرا لمساهماته ودوره في دفع مسيرة تنمية سوق العمل ودعم جهود التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية وتحسين بيئة العمل ودوره الفاعل في تعزيز مكانة الأردن في محافل العمل العربية والدولية.
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