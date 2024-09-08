منهاج جديد في المدارس الأردنية - صورة

الوكيل الإخباري - استحدثت وزارة التربية منهاجًا جديدًا في المدارس للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر بعنوان "المهارات الرقمية"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.

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ونشر وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة صورة للمنهاج الجديد على حسابه الخاص في "إنستغرام" وعلق: "منهاج المهارات الرقمية الجديد للصفوف 7، 9، 11. جهود كبيرة لوزارة التربية ومركز المناهج ومركز العمل في وزارة الاقتصاد الرقمي. كل التوفيق لطلبتنا، وبإذن الله يكون بداية لجيل متمكن رقميًا وجاهز للمستقبل بشكل أفضل."



