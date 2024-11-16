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من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

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أرشيفية
السبت، 16-11-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في محافظة اربد غدا الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في محافظة إربد.


وسيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها.

 

 
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