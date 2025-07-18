من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن تعيين الدكتور محمد أحمد الجراروة، المهاجر الأردني وابن مدينة الرمثا، مديرًا للاستخبارات في أستراليا، ليصبح أول أسترالي من أصول عربية يتولى هذا المنصب الرفيع. اضافة اعلان





ويعد هذا التعيين تتويجًا لمسيرة أكاديمية ومهنية امتدت لسنوات، قاد خلالها الجراروة جهودًا متعددة في مجالات التعليم والدبلوماسية والسياسات العامة، وشكّلت قصة نجاح ملهمة عابرة للحدود والثقافات.



ولد الجراروة في مدينة الرمثا شمال الأردن، وتخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث حصل على درجة البكالوريوس. في عام 2008، قرر الانتقال إلى أستراليا، وبدأ رحلته بدراسة اللغة في جامعة التكنولوجيا في سيدني، ثم حصل على الماجستير من جامعة ولونغونغ عام 2013.



بين عامي 2013 و2015، عمل محاضرًا ومدربًا في معهد Open Colleges الأسترالي، حيث وصف التجربة بأنها "ثرية ومتعددة الثقافات".



عام 2015، التحق بالسفارة الإماراتية في كانبرا كباحث ومستشار سياسي وعسكري، وهو ما شكّل تحولًا محوريًا في مسيرته، إذ اكتسب خلالها خبرات معمقة في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية.



في عام 2018، أكمل دراسة الدكتوراه في وقت قياسي، لا يتجاوز العامين، وشارك لاحقًا في عدة مؤتمرات دولية ممثلًا لجامعة نيوكاسل والحكومة الأسترالية.



منذ عام 2019، انضم الدكتور الجراروة إلى الحكومة الفيدرالية، وشغل مناصب متعددة في وزارات تعنى بالهجرة، والسياسات العامة، والتعليم، والعمل، والعلاقات الدولية. وقد ساهم في وضع وتنفيذ سياسات استراتيجية، حتى اختير مؤخرًا لتولي منصب مدير الاستخبارات.



قال الدكتور الجراروة في تصريح صحفي: "فخور اليوم بأن يتم اختياري لأشغل منصب مدير الاستخبارات في الحكومة الفيدرالية الأسترالية. وهو أول منصب من نوعه يتولاه أسترالي من أصول عربية (أردنية)، وهو أمر أعتز به لأنه يمثل قصة نجاح عابرة للحدود والثقافات".



وأكد أن رحلته لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار، والعمل، والإيمان بالقدرة على التغيير، مشيرًا إلى أن العلم والانتماء والهوية حين تجتمع، تصنع قصصًا غير عادية، تمامًا كقصته.



