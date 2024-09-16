من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان

وتشمل الأعمال في المشروع، كشط سطح الطريق وإعادة تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وستعمد الوزارة وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام الى إجراء تحويلات جزئية مؤقتة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، حيث سيتم فصل الطريق القادم من شارع الاردن /جرش إربد الى عمان بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في أحد المسارب والإبقاء على المسرب الآخر مفتوح لحركة المرور، وعند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الآخر.
وتشير الوزارة إلى أنه تم تجهيز منطقة العمل والتحويلات المرورية بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، كما وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.
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