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مهرجان "المونودراما" يواصل فعالياته ضمن مهرجان جرش

ل
أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري- واصل مهرجان المونودراما المسرحي بدورته الرابعة، مساء أمس الأربعاء في المركز الثقافي الملكي، فعالياته، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الــ40 التي تأتي تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي".

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وعرضت ضمن فعاليات المهرجان مسرحية "الوصول" من مصر ، ومسرحية "بالروج الأحمر" من السودان.

 

والمسرحية المصرية إخراج وتمثيل هند نعمان وتأليف وفاء حسن، تتناول في عرض صامت على المسرح الرئيس بالمركز، رحلة الإنسان ضمن أبعاد نفسية ووجودية مختلفة، البحث عن الذات والانتماء باستخدام الفضاء الكوني.

 

أما مسرحية "بالروج الأحمر" تأليف وإخراج: محمد عليش، وتمثيل وسام صلاح وعرضت على المسرح الرئيس، تدور أحداثها في فضاء طقسي سوداني خالص من خلال شخصية المسرحية وهي خبيرة تجميل تواجه فوضى المكان وتشظي الروح أثناء انتظارها لزوج غاب بسبب الحرب.


وفي ذات السياق أقيمت لليوم الثاني على التوالي ورشة " توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما" التدريبية التي قدمها الدكتور أحمد الفالح.


وتطرقت في موضوعاتها إلى كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في الإبداع المسرحي عبر أحدث التطبيقات، والسبل الكفيلة في ذلك.

 
 


gnews

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