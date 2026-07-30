مهرجان "المونودراما" يواصل فعالياته ضمن مهرجان جرش

وعرضت ضمن فعاليات المهرجان مسرحية "الوصول" من مصر ، ومسرحية "بالروج الأحمر" من السودان.
والمسرحية المصرية إخراج وتمثيل هند نعمان وتأليف وفاء حسن، تتناول في عرض صامت على المسرح الرئيس بالمركز، رحلة الإنسان ضمن أبعاد نفسية ووجودية مختلفة، البحث عن الذات والانتماء باستخدام الفضاء الكوني.
وفي ذات السياق أقيمت لليوم الثاني على التوالي ورشة " توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء المشهدية البصرية في مسرح المونودراما" التدريبية التي قدمها الدكتور أحمد الفالح.
وتطرقت في موضوعاتها إلى كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في الإبداع المسرحي عبر أحدث التطبيقات، والسبل الكفيلة في ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأردن يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر
-
السفير الياباني يؤكد استمرار دعم بلاده للأونروا وتعزيز دورها
-
184 مليون دينار حوالات دائرة التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية
-
اتحاد كرة القدم ينظم ورشة عمل لمدربي حراس المرمى
-
اختتام معسكر الريادة والمهارات الرقمية بمشاركة 40 شابا استعدادا لسوق العمل
-
تحديد موعد قرعة الدوري الأردني للمحترفين وكأس السوبر
-
آثار جرش: لم نسجل أي مخالفات على الموقع الأثري خلال المهرجان
-
الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي