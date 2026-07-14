مهرجان جرش يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

الوكيل الإخباري- أطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون موقعه الإلكتروني الجديد jerashfestival.jo، ضمن استعداداته لانطلاق الدورة الأربعين، في خطوة تعكس رؤية المهرجان في تطوير أدوات التواصل الرقمي، وتوفير منصة إلكترونية متكاملة تخدم جمهور المهرجان، والمهتمين بالاطلاع على برامجه وتفاصيل فعالياته، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

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ووفق بيان صحفي صادر عن إدارة المهرجان الثلاثاء، يتيح الموقع تصفح البرنامج الكامل، والتعرف إلى الفعاليات والفنانين والفرق المشاركة، وشراء التذاكر إلكترونياً، إلى جانب الوصول إلى مختلف الخدمات والمحتوى الإعلامي عبر تجربة رقمية حديثة.



ويقدم الموقع واجهة بصرية جديدة مستوحاة من الهوية البصرية للدورة الأربعين، مع تصميم متجاوب يعمل بكفاءة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب، ويتيح التصفح باللغتين العربية والإنجليزية، بما يواكب أفضل الممارسات الرقمية، ويضمن سهولة الوصول إلى مختلف محتوياته وخدماته.



وتتضمن الصفحة الرئيسة عدّاً تنازلياً لانطلاق فعاليات الدورة الأربعين، إلى جانب نافذة تفاعلية لأبرز الفعاليات، تتيح استعراض الحفلات والأنشطة الأردنية والعربية والعالمية، مع إمكانية الانتقال مباشرة إلى صفحة الحجز الإلكتروني، بما يمنح الزائر تجربة سلسة تبدأ منذ لحظة دخوله إلى الموقع.



ويضم الموقع قسماً متكاملاً لبرنامج المهرجان، يتيح استعراض جميع الفعاليات بحسب التاريخ أو الموقع، مع إمكانية تصفية العروض وفق المسارح والساحات المختلفة، بما يشمل المسرح الجنوبي، والمسرح الشمالي، والهيبودروم، وأرتميس، ومسرح الصوت والضوء، والساحة البيضاوية "سوق جراسا"، إلى جانب تحميل البرنامج الكامل بصيغة إلكترونية، والاطلاع على تفاصيل كل فعالية، ومواعيدها، ومكان إقامتها، وحجز تذاكرها إلكترونياً.



كما يوفر الموقع صفحات تعريفية بالفنانين والفرق الأردنية والعربية والعالمية المشاركة في الدورة الأربعين، بما يتيح للجمهور التعرف إلى ضيوف المهرجان ومسيرتهم الفنية، ويمنح المتابعين نافذة شاملة على مختلف المشاركات الفنية والثقافية.



ولتعزيز تجربة الزائر داخل المدينة الأثرية، يوفر الموقع خريطة تفاعلية تعرض مواقع المسارح والساحات ومرافق المهرجان، وتوضح أماكن إقامة الفعاليات والخدمات، إلى جانب إبراز الدول المشاركة في الدورة الأربعين، بما يساعد الجمهور على التخطيط لزيارته والتنقل بين مواقع الفعاليات بسهولة.



كما يضم الموقع مركزاً إعلامياً متكاملاً، يوفر الأخبار الصحفية، ومعرض الصور، وأرشيف الفيديو، بما يشكل مرجعاً لوسائل الإعلام والصحفيين والباحثين والمهتمين بمتابعة أخبار المهرجان وتوثيق فعالياته.