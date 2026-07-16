مهرجان صيف عمّان يواصل فعالياته في حدائق الحسين

الوكيل الإخباري- تواصلت، مساء اليوم الخميس، في حدائق الحسين، فعاليات مهرجان "صيف عمّان" الذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى، وسط حضور جماهيري من العائلات وزوار المهرجان.

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واشتمل برنامج اليوم على عروض فنية وترفيهية متنوعة، قدمتها: فرقة أمانة عمّان للفنون، إلى جانب عرض قدمه مركز زها الثقافي، وفقرات غنائية أحياها فنانون أردنيون، إضافة إلى عروض "سينما شو"، ومسرحية "أصدقاء البيئة" التي استهدفت الأطفال ونشرت رسائل توعوية حول المحافظة على البيئة.



وشهدت الفعاليات إقبالاً على الأنشطة الترفيهية والثقافية والبازارات التي ضمت مشاركات للأسر المنتجة والحرفيين، في أجواء عائلية.