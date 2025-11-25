الثلاثاء 2025-11-25 11:57 ص
 

مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أكدت إدارة التنفيذ القضائي أنها الجهة المعنية بتطبيق الأحكام القضائية وتحويلها من نصوص قانونية إلى حقوق ملموسة تُعاد لأصحابها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية السلم المجتمعي.اضافة اعلان


وشدّدت الإدارة على أن عملها يتم وفقًا لأحكام القانون وبأسلوب إنساني، بهدف ترسيخ الثقة بالقضاء، وضمان وصول كل مواطن إلى حقّه بشكل عادل ومنظّم.
 
 
