مهم من الضريبة حول طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين من الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية تاريخ 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع ويرغبون بتسويتها المبادرة الى الاستفادة من الاعفاء من الغرامات تعبئة نموذج التسوية وتقديمه إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجنة التسوية والمصالحات وذلك في أقرب فرصة قبل نهاية العام الحالي 2024.

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ويذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في استقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول، وفقا للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.



وطلبت الدائرة من الشركات والمنشآت والأفراد ضرورة تقديم طلب التسوية وفق الأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث ستنظر لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في التسوية والطلبات المقدمة وفقًا للأسس المقررة من مجلس الوزراء، ثم ترفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.