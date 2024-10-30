مهم من الضريبة حول طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

ويذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في استقبال طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة على الشركات والمنشآت والأفراد حتى 31 كانون الأول، وفقا للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وطلبت الدائرة من الشركات والمنشآت والأفراد ضرورة تقديم طلب التسوية وفق الأرقام والبيانات المعتمدة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث ستنظر لجنة التسوية والمصالحة الضريبية في التسوية والطلبات المقدمة وفقًا للأسس المقررة من مجلس الوزراء، ثم ترفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.
وأوضحت الدائرة أنه يحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات من خلال تعبئة نموذج التسوية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، مشيرة إلى أنه لا يترتب دفع أي مبالغ لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط، سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية.
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