"مهني البادية" ينفذ تدريبات في مجال الزراعة المائية

وقال المعهد في بيان، اليوم السبت، إن التدريبات العملية التي نفذت للمتدربين، ضمن برنامج "مزارع عام – زراعات مائية"، شملت أنظمة مسارب التوف، والزراعة العائمة، والوعاء الهولندي، والزراعة العمودية.
وبين أن هذا التدريب يأتي ضمن جهود المعهد في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتزويد المتدربين بالخبرات الأساسية التي تؤهلهم للتعامل مع التقنيات الزراعية الحديثة بكفاءة، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.
ولفت إلى أن المعهد يواصل، ضمن رؤية مؤسسة التدريب المهني في الأردن، تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز مفاهيم الزراعة الحديثة والمستدامة.
