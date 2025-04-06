مواطن يتعرض للدهس من الباص السريع - صور

ووفق شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" فقد اصطدم الباص السريع بالمواطن اثناء مروره بالمسرب الخاص بالباص، في وقت تم ابلاغ الدفاع المدني لإسعاف المصاب .
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