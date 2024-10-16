مواطن يشتري علبة "سردين" في مادبا.. وكانت المفاجأة

وقال المواطن لـ "الوكيل الإخباري" إنه اشترى علبة سردين من علامة تجارية معروفة من أحد المحالات التجارية في محافظة مادبا، وتفاجأ بأنه متعفن.
وبين أن المنتج لم تنتهي فترة صلاحيته، مشيرا إلى أنه قدم شكوى إلى الشركة صاحبة العلامة التجارية لكن دون جدوى .
بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" الشكوى امام الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
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