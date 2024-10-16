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مواطن يشتري علبة "سردين" في مادبا.. وكانت المفاجأة

علبة سردين
علبة سردين
الأربعاء، 16-10-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 ناشد مواطن، اليوم الاربعاء، الجهات المعنية بضرورة فرض الرقابة على معلبات "السردين" التي تباع بالمحالات التجارية.

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وقال المواطن لـ "الوكيل الإخباري" إنه اشترى علبة سردين من علامة تجارية معروفة من أحد المحالات التجارية في محافظة مادبا، وتفاجأ بأنه متعفن.

وبين أن المنتج لم تنتهي فترة صلاحيته، مشيرا إلى أنه قدم شكوى إلى الشركة صاحبة العلامة التجارية لكن دون جدوى .

 بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" الشكوى امام الجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

 
gnews

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