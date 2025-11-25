موانئ العقبة تدخل "مُفرّغتي حبوب" متطورتين لرفع كفاءة المناولة

01:03 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إنه تم "شراء مُفرّغتي حبوب بدأتا العمل في الميناء تحت التجربة التشغيلية هما الأعلى تقنية في العالم بكلفة 5.200 مليون دينار". اضافة اعلان





وأشار خليفات الى ان ادخال المفرّغات الى الخدمة يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ الموانئ الاردنية، لافتا الى أن المفرّغة الواحدة تتمكن من مناولة 600 طن في ساعة الامر الذي يزيد من كفاءة الميناء التشغيلية وقدرته التنافسية واستقطاب مزيد من خطوط الملاحة العالمية وتقديم خدمة غير مسبوقة لزبائن الميناء.