الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

موانئ العقبة تدخل "مُفرّغتي حبوب" متطورتين لرفع كفاءة المناولة

موانئ العقبة تدخل "مُفرّغتي حبوب" متطورتين لرفع كفاءة المناولة
موانئ العقبة تدخل "مُفرّغتي حبوب" متطورتين لرفع كفاءة المناولة
 
الثلاثاء، 25-11-2025 01:03 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات إنه تم "شراء مُفرّغتي حبوب بدأتا العمل في الميناء تحت التجربة التشغيلية هما الأعلى تقنية في العالم بكلفة 5.200 مليون دينار".اضافة اعلان


وأشار خليفات الى ان ادخال المفرّغات الى الخدمة يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ الموانئ الاردنية، لافتا الى أن المفرّغة الواحدة تتمكن من مناولة 600 طن في ساعة الامر الذي يزيد من كفاءة الميناء التشغيلية وقدرته التنافسية واستقطاب مزيد من خطوط الملاحة العالمية وتقديم خدمة غير مسبوقة لزبائن الميناء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة