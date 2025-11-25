موانئ العقبة تدخل "مُفرّغتي حبوب" متطورتين لرفع كفاءة المناولة

وأشار خليفات الى ان ادخال المفرّغات الى الخدمة يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ الموانئ الاردنية، لافتا الى أن المفرّغة الواحدة تتمكن من مناولة 600 طن في ساعة الامر الذي يزيد من كفاءة الميناء التشغيلية وقدرته التنافسية واستقطاب مزيد من خطوط الملاحة العالمية وتقديم خدمة غير مسبوقة لزبائن الميناء.
-
أخبار متعلقة
-
المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل
-
شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية
-
وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة
-
في اتصال هاتفي .. الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ألمانيا تثمن دور الأردن في الاستقرار الإقليمي وتؤكد دعمها لحل الدولتين
-
افتتاح معرض للحرف اليدوية بضاحية الأمير الحسن
-
بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 غدا
-
الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر