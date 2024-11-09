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"موسم الذرة".. 40-70 قرشاً الكيلو في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 11:28 ص
الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- تراوح سعر الذرة في السوق المركزي التابع لأمانة عمان بين 40 - 70 قرشًا للكيلو، وفقًا لمدير السوق، كساب الشخانبة.اضافة اعلان


وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن السوق المركزي يستقبل يوميًا نحو 72 طنًا من الذرة من المفرق والأزرق.

وأشار الشخانبة إلى أن الطلب على الذرة جيد خلال الفترة الحالية.
 
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