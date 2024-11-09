"موسم الذرة".. 40-70 قرشاً الكيلو في السوق المركزي

وأضاف الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن السوق المركزي يستقبل يوميًا نحو 72 طنًا من الذرة من المفرق والأزرق.
وأشار الشخانبة إلى أن الطلب على الذرة جيد خلال الفترة الحالية.
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