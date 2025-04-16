الأربعاء 2025-04-16 05:50 م
 

موظفون إلى التقاعد في عدد من المؤسسات - أسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 16-04-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية -   صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الموافقة على ترفيع ، وإحالة عدد من موظفي الدولة في مؤسسات مختلفة إلى التقاعد. 

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