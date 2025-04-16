موظفون إلى التقاعد في عدد من المؤسسات - أسماء

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء المتضمنة الموافقة على ترفيع ، وإحالة عدد من موظفي الدولة في مؤسسات مختلفة إلى التقاعد.

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