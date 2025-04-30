موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء بإحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.



وتاليًا الأسماء

اضافة اعلان