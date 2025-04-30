الأربعاء 2025-04-30 05:56 م
 

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 30-04-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -      صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء بإحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.

وتاليًا الأسماء

اضافة اعلان

 


Image1_4202530172359576584348.jpg
Image2_4202530172359576584348.jpg

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أخبار محلية الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي إصابات بين المدنيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي في صحنايا بريف دمشق

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

تعبيرية

عربي ودولي طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط صحنايا بريف دمشق

الكرك

أخبار محلية افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك

hvadtdm

فلسطين 52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات



 
 





الأكثر مشاهدة