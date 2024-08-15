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موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء




 

الخميس، 15-08-2024 08:21 م

الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء بإحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.

 


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