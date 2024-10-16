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موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي داخل حقيبة

نقود
نقود
الأربعاء، 16-10-2024 10:01 ص

 الوكيل الإخباري-   عثر مواطن يعمل كموظف في بلدية الشوبك على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي وأوراق رسمية  في محافظة معان.اضافة اعلان


وقالت بلدية الشوبك في منشور عبر "فيسبوك"  أن مسؤول الحركة عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي وقام بتسليمها للمركز الامني.

وثمنت البلدية أمانة الموظف، مبينة ان مديرية شرطة محافظة معان كرمت الموظف على حسن خلقه.

 
gnews

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