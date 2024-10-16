موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي داخل حقيبة

وقالت بلدية الشوبك في منشور عبر "فيسبوك" أن مسؤول الحركة عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي وقام بتسليمها للمركز الامني.
وثمنت البلدية أمانة الموظف، مبينة ان مديرية شرطة محافظة معان كرمت الموظف على حسن خلقه.
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