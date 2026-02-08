الأحد 2026-02-08 07:04 م

موعد إعلان النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الأحد، 08-02-2026 05:13 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، القوائم النهائية لأسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية لمستويي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الحالي 2025-2026.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام الهواتف الخلوية المخزنة في طلباتهم، ثم سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات ليتمكن الطلبة من الاطلاع على النتائج المعلنة بكل شفافية.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أن بذلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أقصى درجات العناية في دراسة ومعالجة جميع الاعتراضات الإلكترونية المقدمة من الطلبة للوصول إلى أعلى مستويات الدقة والعدالة. ويمكن للطلبة الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج من خلال الرابط: (www.dsamohe.gov.jo).


ولحرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية، يمكن لكل طالب الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له، إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.


وأكدت الوزارة أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، عليهم القيام بإجراءات محددة من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه لاستكمال وتثبيت حصولهم على هذه المنح والقروض، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-2-2026، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً عن المنحة أو القرض.

 
 


