موعد إعلان النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام الهواتف الخلوية المخزنة في طلباتهم، ثم سيتم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات ليتمكن الطلبة من الاطلاع على النتائج المعلنة بكل شفافية.
ولحرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية، يمكن لكل طالب الاطلاع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له، إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.
وأكدت الوزارة أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، عليهم القيام بإجراءات محددة من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه لاستكمال وتثبيت حصولهم على هذه المنح والقروض، وذلك اعتباراً من تاريخ 15-2-2026، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً عن المنحة أو القرض.
-
