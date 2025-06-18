موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة.

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وقال كوهين إن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي.



وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.