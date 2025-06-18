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موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة.

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وقال كوهين إن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي.


وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

 

وكالات

 
gnews

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