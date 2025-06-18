موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن

وقال كوهين إن قطاع الطاقة الإسرائيلي يعمل بشكل طبيعي.
وتوقفت قبل أيام الإمدادات من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.
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