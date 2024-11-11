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موعد امتحانات الفصل الأول والعطلة في المدارس

طلبة مدارس حكومية
مدارس
الإثنين، 11-11-2024 06:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يستعد طلبة المدارس في المملكة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .

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 وبعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ عطلة الشتاء للعام الدراسي 2025/2024 وذلك وفقا للتقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا

اختبارات الفصل الدراسي الأول: من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2025.

عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/يناير 2025 وتمتد حتى 16 من ذات الشهر.

 

المدارس الخاصة

اختبارات الفصل الدراسي الأول: تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتستمر حتى 7 كانون الثاني/يناير 2025.

عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 8 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر حتى 30 من ذات الشهر.

 

 
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