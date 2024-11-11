موعد امتحانات الفصل الأول والعطلة في المدارس

المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا
اختبارات الفصل الدراسي الأول: من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2025.
عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/يناير 2025 وتمتد حتى 16 من ذات الشهر.
اختبارات الفصل الدراسي الأول: تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول في 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتستمر حتى 7 كانون الثاني/يناير 2025.
عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 8 كانون الثاني/يناير 2025 وتستمر حتى 30 من ذات الشهر.
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