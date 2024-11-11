موعد امتحانات الفصل الأول والعطلة في المدارس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يستعد طلبة المدارس في المملكة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول .

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وبعد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ عطلة الشتاء للعام الدراسي 2025/2024 وذلك وفقا للتقويم الصادر عن وزارة التربية والتعليم.



المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا



اختبارات الفصل الدراسي الأول: من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5 كانون الثاني/يناير 2025.



عطلة الشتاء: تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/يناير 2025 وتمتد حتى 16 من ذات الشهر.