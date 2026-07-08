موعد بدء الامتحان العملي لطلبة “الشامل”

وقال العجلوني إن وحدة التقييم والامتحانات العامة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان العملي، مبيناً أن عدد المتقدمين له يبلغ (1419) طالباً وطالبة من (52) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (20) برنامجاً دراسياً.
وأضاف أن الجامعة اعتمدت (28) مركزاً لعقد الامتحان العملي، بمشاركة (71) لجنة امتحان مركزية متخصصة تضم (213) فاحصاً من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، إلى جانب مختصين من القطاع الخاص.
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