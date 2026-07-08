موعد بدء الامتحان العملي لطلبة “الشامل”

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، أحمد فخري العجلوني، أن الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ الاثنين الموافق 13 تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 تموز، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

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وقال العجلوني إن وحدة التقييم والامتحانات العامة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان العملي، مبيناً أن عدد المتقدمين له يبلغ (1419) طالباً وطالبة من (52) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (20) برنامجاً دراسياً.