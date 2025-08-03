"مياه العقبة" تطرح عطاء لتأهيل شبكة قصبة معان

07:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه العقبة، عن طرح عطاء لإعادة تأهيل هيكلة شبكة المياه في لواء قصبة معان، يتضمن إعداد التصميم التفصيلي ووثائق العطاء والإشراف على التنفيذ، وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الحكومة الأميركية. اضافة اعلان





ودعت الشركات الاستشارية المصنفة درجة أولى (أ) في مجال المياه والصرف الصحي محليا أو دوليا - بالائتلاف، إلى مراجعة قسم العطاءات في المركز الرئيسي للشركة بمدينة العقبة، للحصول على نسخة من وثائق العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 200 دينار، مع إحضار شهادة تصنيف الأشغال سارية المفعول وتفويض بالشراء.



وبحسب إعلان العطاء، فإن آخر موعد لتقديم العروض 10 أيلول المقبل الساعة 12 ظهراً ، ويشترط أن يكون المناقص مسجلاً في نظام الفوترة الوطني.



ويأتي هذا العطاء في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في المنطقة.



