"مياه العقبة" تطرح عطاء لتأهيل شبكة قصبة معان

ودعت الشركات الاستشارية المصنفة درجة أولى (أ) في مجال المياه والصرف الصحي محليا أو دوليا - بالائتلاف، إلى مراجعة قسم العطاءات في المركز الرئيسي للشركة بمدينة العقبة، للحصول على نسخة من وثائق العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 200 دينار، مع إحضار شهادة تصنيف الأشغال سارية المفعول وتفويض بالشراء.
وبحسب إعلان العطاء، فإن آخر موعد لتقديم العروض 10 أيلول المقبل الساعة 12 ظهراً ، ويشترط أن يكون المناقص مسجلاً في نظام الفوترة الوطني.
ويأتي هذا العطاء في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في المنطقة.
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