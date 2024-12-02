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مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار

مياه عجلون
مياه عجلون
الإثنين، 02-12-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية مياه عجلون اليوم الاثنين، طرح 11 عطاء بقيمة 1.2 مليون دينار من مخصصات مجلس محافظة عجلون للعام الحالي.

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وقال مدير مياه عجلون مالك الرشدان، إن المشاريع تشمل صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وتمديد شبكات مياه إلى مناطق خارج التنظيم ،مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ قريباً.


وأضاف أن مخصصات قطاع المياه للعام المقبل في المحافظة ستبلغ 1.2 مليون دينار، لاستكمال صيانة وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والعمل على طرح عطاء لإعادة تأهيل وصيانة أربع محطات مياه رئيسية هي قنطرة، وراسون، وباعون، وعين جنا.

 
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