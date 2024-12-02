مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية مياه عجلون اليوم الاثنين، طرح 11 عطاء بقيمة 1.2 مليون دينار من مخصصات مجلس محافظة عجلون للعام الحالي.

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وقال مدير مياه عجلون مالك الرشدان، إن المشاريع تشمل صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وتمديد شبكات مياه إلى مناطق خارج التنظيم ،مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ هذه المشاريع سيبدأ قريباً.