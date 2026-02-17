الثلاثاء 2026-02-17 04:48 م

ميناء حاويات العقبة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 03:18 م

الوكيل الإخباري- استقبلت محافظة العقبة، الثلاثاء، أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في مسعى لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي إن استقبال هذه السفينة يأتي ضمن توجه استراتيجي يعكس التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية.


"نحن بدأنا باستراتيجيتنا كشركة تطوير العقبة ونستقبل اليوم أول سفينة تعمل على الغاز المسال وهذا جزء من خطتنا بأن نصل لخلو انبعاثات كربونية في ميناء الحاويات بنسبة 70% في عام 2030 " وفق الصفدي


ولدى سؤاله عن إمكانية أن تكون هناك وحدة لتزويد السفن بالغاز أثناء وجودها في العقبة قال الصفدي: "هذا موضوع هام جدا هو جاهزية البنية التحتية بميناء الحاويات لاستقبال هذه السفن".


وتابع: "اليوم بدأنا في ميناء الحاويات جاهزية كاملة من حيث البنية التحتية لاستقبال مثل هذه السفن.

 

وستكون هذه البداية لتشجيع شركات الشحن العالمية كافة لاستخدام ميناء العقبة بسبب وجود هذه الخدمات".

 
 


