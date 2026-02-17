ميناء حاويات العقبة يستقبل أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال

الوكيل الإخباري- استقبلت محافظة العقبة، الثلاثاء، أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في مسعى لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

اضافة اعلان



بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي إن استقبال هذه السفينة يأتي ضمن توجه استراتيجي يعكس التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية.



"نحن بدأنا باستراتيجيتنا كشركة تطوير العقبة ونستقبل اليوم أول سفينة تعمل على الغاز المسال وهذا جزء من خطتنا بأن نصل لخلو انبعاثات كربونية في ميناء الحاويات بنسبة 70% في عام 2030 " وفق الصفدي



ولدى سؤاله عن إمكانية أن تكون هناك وحدة لتزويد السفن بالغاز أثناء وجودها في العقبة قال الصفدي: "هذا موضوع هام جدا هو جاهزية البنية التحتية بميناء الحاويات لاستقبال هذه السفن".



وتابع: "اليوم بدأنا في ميناء الحاويات جاهزية كاملة من حيث البنية التحتية لاستقبال مثل هذه السفن.