نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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واجتمع سموه برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.



واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول الإجراءات والتقنيات المستخدمة لتعزيز منظومة أمن الحدود، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتواكب التحديات الأمنية.