نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين
نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين
 
السبت، 07-02-2026 07:50 م

الوكيل الإخباري-   زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم السبت، ضريح المغفور له بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب ﷲ ثراه، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لوفاته، التي تصادف اليوم.

وقرأ سموه، ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.


ولدى وصول سمو ولي العهد، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.


كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

 
 


