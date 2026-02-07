نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

ولدى وصول سمو ولي العهد، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
