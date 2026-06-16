الثلاثاء 2026-06-16 02:50 م

نائب الملك يزور مديرية الأمن العام

نائب الملك يزور مديرية الأمن العام
نائب الملك يزور مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 16-06-2026 02:34 م
الوكيل الإخباري-   زار  نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الثلاثاء مديرية الأمن العام، حيث التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.اضافة اعلان


واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية، بالتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة، ودورهم المهم في الحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
 
 


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