نائب الملك يزور مديرية الأمن العام

واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية، بالتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن نهائيات كأس العالم 2026.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة، ودورهم المهم في الحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
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