نادي قطر القطري يتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان

ويعد الرشدان من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية وحضور قوي في وسط الملعب، إلى جانب خبرته الدولية مع المنتخب الوطني "النشامى"، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خارج الأردن.
وكان الرشدان قد خاض تجربة احترافية مع نادي الزوراء العراقي، قبل انتقاله إلى صفوف نادي قطر، الذي أعلن عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.
