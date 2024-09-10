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نتائج الانتخابات النيابية أولا بأول - رابط

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 10-09-2024 07:03 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ، وبدء مرحلة الفرز؛ ليصار إلى نشر النتائج أولا بأول حال صدورها؛ وذلك على الرابط التالي : https://results.iec.joاضافة اعلان
 
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