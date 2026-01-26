الإثنين 2026-01-26 12:40 م

نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس

الإثنين، 26-01-2026 12:06 م
قام فريق من أطباء العيون في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بإجراء عملية نوعية مشتركة لمريض لديه انفجار في مقلة العين استغرقت حوالي 3 ساعات وتكللت بالنجاح.


وشمل الفريق استشاري العيون وأمراض القرنية وضغط العين الدكتور عاصم القضاة، واستشاري العيون وأمراض الشبكية الدكتور رامي الدويري.

وأشار القضاة إلى أن المريض تعرض قبل عدة شهور لإصابة قوية نافذة في عينه اليمنى أدت إلى انفجار في مقلة العين، حيث أُجري له ترميم أولي حينها في مستشفى آخر. وعند مراجعة المريض لعيادات العيون في مستشفى الملك المؤسس قبل أسبوعين، تبين وجود عتامة شديدة في قرنية العين مع فقدان للعدسة وجزء من القزحية، كما أظهرت صورة (الأمواج فوق الصوتية) وجود نزيف في السائل الزجاجي وانفصال جزئي في الشبكية.

وبيّن القضاة أنه تم إزالة القرنية المصابة وزراعة عدسة خاصة تم تثبيتها في الحجرة الخلفية للعين، ومن ثم زراعة قرنية صناعية مؤقتة.

من جهته، قال الدكتور الدويري إنه تم إجراء عملية قص للسائل الزجاجي وتثبيت للشبكية المنفصلة، واختتمت العملية بقيام الدكتور القضاة بإزالة القرنية المؤقتة وزراعة قرنية طبيعية (بشرية) تم الحصول عليها من بنك العيون.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور حسان البلص، أن سياسة المستشفى تحرص دائمًا على توفير الطواقم الطبية من ذوي الكفاءة، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا، تحقيقًا لرؤية المستشفى في تقديم الرعاية الصحية المثلى.

وأشار إلى أن مستشفى الملك المؤسس هو الصرح الطبي الأكبر في شمال المملكة، ويخدم أكثر من مليوني مواطن، بالإضافة إلى كونه وجهة طبية رئيسية للمرضى من جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة.
 
 


