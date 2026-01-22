نجم منتخب النشامى في طريقه إلى الأهلي المصري

الخميس 2026-01-22 10:17 ص

الخميس، 22-01-2026 08:59 ص
الوكيل الإخباري-  نشر الإعلامي المصري إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي، منشوراً أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، ألمح فيه إلى اقتراب انتقال أحد نجوم المنتخب الوطني إلى نادي الأهلي المصري.اضافة اعلان


وقال فايق في منشوره: «فاكرين لما قولناه سوا .. طيب يالا حط عودة الفاخوري ع الشاحن.. بنسبة ٩٩٪ اهلاوي »، في إشارة واضحة إلى أن الصفقة باتت قريبة جداً من الحسم لصالح النادي الأهلي.

ويُفهم من حديث الإعلامي المصري أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، مع ترجيح كبير لانضمام اللاعب الفاخوري إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، بانتظار الإعلان الرسمي.

وشهدت بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر على مستويات كبيرة من لاعبي النشامى ساهمت في لفت أنظار الأندية الكبيرة عربياً للتعاقد مع لاعبي النشامى .
 
 


