ندوة بعنوان "إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية" الأحد المقبل

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة الثقافة، عند الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل، ندوة حوارية بعنوان: "الأردن .. الأرض والإنسان.. إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية الأردنية" في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض، وإبراز دور إربد في صياغة ملامح الهوية الوطنية والسردية التاريخية والثقافية للمملكة.