ندوة ثقافية بعنوان "الأردن في مواجهة التهجير" في إربد

وخلال الندوة أشارت رائدة العمل التطوعي في اربد، راعية الندوة، فايزة الزعبي إلى مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني ولاءاته الثلاثة "لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا للتوطين"، مؤكدة التفاف جميع الأردنيين حول جلالة الملك في أقواله ومساعيه الرامية لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.
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