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ندوة ثقافية بعنوان "الأردن في مواجهة التهجير" في إربد

إربد
اربد
الثلاثاء، 18-02-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية "معاً لنرتقي" الثقافية في قاعة بلدية اربد الكبرى مساء أمس، ندوة ثقافية بعنوان "الأردن في مواجهة التهجير"، بحضور حشد من المثقفين والمواطنين من محافظة اربد.

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وخلال الندوة أشارت رائدة العمل التطوعي في اربد، راعية الندوة، فايزة الزعبي إلى مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني ولاءاته الثلاثة "لا للتهجير، لا للوطن البديل، ولا للتوطين"، مؤكدة التفاف جميع الأردنيين حول جلالة الملك في أقواله ومساعيه الرامية لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.

 
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