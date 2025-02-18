ندوة ثقافية بعنوان "الأردن في مواجهة التهجير" في إربد

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية "معاً لنرتقي" الثقافية في قاعة بلدية اربد الكبرى مساء أمس، ندوة ثقافية بعنوان "الأردن في مواجهة التهجير"، بحضور حشد من المثقفين والمواطنين من محافظة اربد.

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