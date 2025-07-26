ندوة ثقافية تسلط الضوء على الإرث التاريخي والحضاري لمدينة جرش

الوكيل الإخباري- سلطت ندوة نظمها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ضمن برنامجه الثقافي في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39، التي تقام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة جرش.

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وتحدث في الندوة، التي عقدت مساء الجمعة في مركز الحسين الثقافي في العاصمة، عالم الآثار الأردني الدكتور محمد وهيب، والدكتور عبد الناصر الحموري، والباحث حيدر الزامل، فيما أدارها عضو الاتحاد الكاتب الدكتور أيمن مزاهرة.



وأكد رئيس الاتحاد، الشاعر عليان العدوان، في كلمة استهل بها الندوة، أهمية تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي لمعالم أثرية تشكل مفاصل مهمة في تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة.



وبين أن هذه الندوة تهدف إلى إثراء الحديث حول مدينة جرش العريقة منذ تأسيسها في العهد اليوناني باسم "جراسا"، وازدهارها خلال الحقبة الرومانية، ومرورا بمرحلة التطور البيزنطي، ثم الحضارة الإسلامية والعربية، وصولا إلى حاضرها المزدهر في عهد الهاشميين، كمدينة أردنية تنبض بالحياة والثقافة.



وتحدث المشاركون بالندوة عن الأهمية التاريخية لمدينة جرش من جوانب عدة شملت التاريخ والتراث والإرث والتطور عبر العصور المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى يومنا هذا.



وقال الزامل، إن جرش تعد مدينة الثقافة والأدب عبر التاريخ، وهي من أبرز المدن الأثرية في الأردن والعالم العربي، وتبقى شامخة على جبال الأردن منذ آلاف السنين، حاملة إرثا ثقافيا وأدبيا غنيا يعكس تنوع الحضارات التي تعاقبت عليها.



وأشار إلى أنها كانت مركزا للعلم والفنون والخطابة وملتقى للفلاسفة والشعراء، ولا تزال اليوم مقصدا لكل باحث عن الجمال والتراث والهوية.



من جهته، سلط الحموري، الضوء على الجانب الاقتصادي ودور التراث في التنمية بمدينة جرش، لافتا إلى أن العلاقة بين التراث والتنمية الاقتصادية تتجاوز كونها تفاعلا بين عناصر مادية، لتصبح علاقة تتشابك فيها القيم الثقافية والاجتماعية مع الطموحات الاقتصادية، في نسيج يعكس صلة الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله.



وأشار إلى أن التراث، بما يشمله من موروثات مادية ومعنوية، يمثل صورة حقيقية لهوية الأمة وأصالتها، مؤكدا على ضرورة العناية بالسياحة الثقافية في جرش بشكل أوسع وأكثر فاعلية، لتحويلها إلى مورد اقتصادي يسهم في التنمية المجتمعية.



وعرض وهيب، فيلما وثائقيا تضمن مواقع أثرية مهمة، مثل وادي جرش، حيث تم اكتشاف بقايا أكبر طائر ضخم في العالم (طائر العنقاء أو الفينيق)، والذي يعرض حاليا في متحف الجامعة الأردنية، إلى جانب قرية الصوان التي شهدت حياة الإنسان الأول، واكتشاف الصخور الصوانية التي شكلت بداية الحضارة الإنسانية.