ندوة فكرية تناقش التحولات الإقليمية والدولية

الوكيل الإخباري- عقد منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية ندوة فكرية بعنوان "الشرق الأوسط بين الاستقرار والفوضى"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، ضمن سلسلة فكرية جديدة تهدف إلى تعميق النقاش حول "سؤال المنعة والنهضة" في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

