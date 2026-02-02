الإثنين 2026-02-02 01:08 ص

ندوة فكرية تناقش التحولات الإقليمية والدولية

الوكيل الإخباري-    عقد منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية ندوة فكرية بعنوان "الشرق الأوسط بين الاستقرار والفوضى"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسه، ضمن سلسلة فكرية جديدة تهدف إلى تعميق النقاش حول "سؤال المنعة والنهضة" في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وشارك في الندوة التي عقدت اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي، المفكر السوري الدكتور برهان غليون، بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، ونخبة من الشخصيات السياسية والنيابية والأعيان، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأنين العام والسياسي،
