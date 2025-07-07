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ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد

اربد
إربد
 
الإثنين، 07-07-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديريتا أوقاف إربد الأولى والثانية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، ندوة حوارية حول آفة المخدرات بعنوان: "يدًا بيد، من المخدرات نحمي أجيال الغد".

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وأكد مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات، أن آفة المخدرات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع بأسره، ما يجعل من الضروري تكاتف جميع الجهود لمساندة الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة.


وقال إن مكافحة هذه الآفة تتطلب تضافر الجهود كافة، فالأمن وحده لا يكفي، بل لا بد من شراكة مجتمعية حقيقية، تضمن معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، وتقديم الدعم والرعاية للمتضررين، بما يسهم في بناء مجتمع آمن، وصحي، ومزدهر على مختلف الصعد.

 
 
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