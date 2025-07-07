ندوة في إربد بعنوان يداً بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد

وأكد مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات، أن آفة المخدرات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع بأسره، ما يجعل من الضروري تكاتف جميع الجهود لمساندة الأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة.
وقال إن مكافحة هذه الآفة تتطلب تضافر الجهود كافة، فالأمن وحده لا يكفي، بل لا بد من شراكة مجتمعية حقيقية، تضمن معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، وتقديم الدعم والرعاية للمتضررين، بما يسهم في بناء مجتمع آمن، وصحي، ومزدهر على مختلف الصعد.
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة ولي العهد تنظم حوارية في الزرقاء بعنوان: "الفرص الشبابية"
-
عاجل مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر
-
وزير الداخلية يلتقي نظيره النمساوي في فيينا
-
جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)
-
39 بلدية من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقا لمعايير تقييم الأداء
-
اغلاق مصنع معسل تابعًا لإحدى كبرى شركات تصنيع المعسل بعمان
-
احالة ضباط في الامن العام الى التقاعد - اسماء