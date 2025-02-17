ندوة في إربد حول اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية

وأكد رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري أن المكتبة الوطنية تمثل ذاكرة الوطن وضمير الأمة، فهي تحتفظ وتوثق مجمل الإصدارات والمنشورات للباحثين والمبدعين في المجالات الفكرية والأدبية والعلمية، وفي فلسفة عملها فإنها تشكل مركز إشعاع ثقافي للجمهور الأردني والمهتمين بالإنتاج المعرفي.
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