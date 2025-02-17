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ندوة في إربد حول اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية

اربد
إربد
الإثنين، 17-02-2025 12:37 م

الوكيل الإخباري-   استضاف ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي مدير عام المكتبة الوطنية، الدكتور نضال عياصرة، للحديث عن "اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية"، بحضور عدد من المهتمين بالثقافة وحركة التأليف والنشر.

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وأكد رئيس الملتقى الدكتور خالد الشرايري أن المكتبة الوطنية تمثل ذاكرة الوطن وضمير الأمة، فهي تحتفظ وتوثق مجمل الإصدارات والمنشورات للباحثين والمبدعين في المجالات الفكرية والأدبية والعلمية، وفي فلسفة عملها فإنها تشكل مركز إشعاع ثقافي للجمهور الأردني والمهتمين بالإنتاج المعرفي.

 
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