ندوة في إربد حول اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- استضاف ملتقى إربد الثقافي وملتقى المرأة للعمل الثقافي مدير عام المكتبة الوطنية، الدكتور نضال عياصرة، للحديث عن "اليوبيل الذهبي للمكتبة الوطنية"، بحضور عدد من المهتمين بالثقافة وحركة التأليف والنشر.

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