ندوة في المزار الجنوبي حول المخدرات

وتضمنت الندوة التي عقدت برعاية متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، محاضرات لتعزيز المعرفة وتحصين المجتمع والفرد من مخاطر المخدرات.
وأكد مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والأمنية لمواجهة هذه الآفة والتوعية بمخاطرها، مستعرضا الأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، ودور الأئمة والوعاظ في التوعية من خلال خطب الجمعة والدروس الوعظية اليومية في المساجد.
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