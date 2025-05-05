ندوة في المزار الجنوبي حول المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف المزار الجنوبي، بالتعاون مع قسم المخدرات في مديرية شرطة محافظة الكرك اليوم الاثنين، ندوة حول آفة المخدرات.

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وتضمنت الندوة التي عقدت برعاية متصرف اللواء الدكتور علي الحيصة، محاضرات لتعزيز المعرفة وتحصين المجتمع والفرد من مخاطر المخدرات.