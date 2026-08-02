ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة

وتحدث في الندوة إبراهيم محاسنة وإسماعيل محاسنة، حيث استعرضا المحطات البارزة في حياة الراحل المحاسنة وإسهاماته في خدمة المجتمع ودوره في ترسيخ قيم الحكمة والإصلاح والعمل الوطني إلى جانب ما تركه من إرث اجتماعي وإنساني طيب في محافظة جرش.
وأكد المتحدثان أن استذكار الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي أسهمت في خدمة الوطن يمثل وفاءً لعطائها، ويعزز الوعي لدى الأجيال الجديدة بقيم الانتماء والعطاء والمسؤولية.
وأشار الزميل الصحفي الدكتور حسن محاسنة، الذي أدار الندوة، إلى أهمية مبادرة "بانوراما رجالات جرش" في توثيق سير الشخصيات التي كان لها أثر بارز في المجتمع، وإبراز منجزاتها للأجيال القادمة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية.
وثمن رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي المهندس خلدون عتمة، دعم ومساندة الجهات المعنية لإنجاح رسالة وأهداف البانوراما.
-
أخبار متعلقة
-
البيئة تدعم بلدية معان بحاويات نفايات معدنية
-
الصقور للفاخوري والعوضات: لن تعودوا للوحدات ما دمت رئيسا
-
الصفدي ونظيره المصري يشددان على أهمية تنفيذ جميع بنود خطة ترامب بشأن غزة
-
التعاونية الأردنية: 1600مستفيد من قرار الحكومة بإعفاء الـ50% من غرامات وفوائد القروض
-
الأميرة زينا الفيصل ترعى احتفال مجموعة الراية الإعلامية بالذكرى العاشرة لانطلاقتها
-
التميمي يتفقد مشروع مسار طريق إربد الدائري ويوجّه بتسريع الأعمال الكهربائية ضمن مسار المشروع
-
الأردن والسعودية يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة
-
تشغيل المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم على خط معان – عمّان