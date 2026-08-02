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ندوة في جرش تستذكر سيرة الراحل حسن محمد المحاسنة

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جانب من الندوة
 
الأحد، 02-08-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري- نظمت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، ضمن فعاليات الدورة الأربعين، وبالتعاون مع منتدى جبل العتمات الثقافي في قاعة المركز الثقافي ندوة بعنوان: "بانوراما رجالات جرش"، استعرضت بورتريه وسيرة ومسيرة الراحل الشيخ حسن محمد المحاسنة، بحضور مدير المهرجان يزن الخضير.

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وتحدث في الندوة إبراهيم محاسنة وإسماعيل محاسنة، حيث استعرضا المحطات البارزة في حياة الراحل المحاسنة وإسهاماته في خدمة المجتمع ودوره في ترسيخ قيم الحكمة والإصلاح والعمل الوطني إلى جانب ما تركه من إرث اجتماعي وإنساني طيب في محافظة جرش.


وأكد المتحدثان أن استذكار الشخصيات الوطنية والاجتماعية التي أسهمت في خدمة الوطن يمثل وفاءً لعطائها، ويعزز الوعي لدى الأجيال الجديدة بقيم الانتماء والعطاء والمسؤولية.


وأشار الزميل الصحفي الدكتور حسن محاسنة، الذي أدار الندوة، إلى أهمية مبادرة "بانوراما رجالات جرش" في توثيق سير الشخصيات التي كان لها أثر بارز في المجتمع، وإبراز منجزاتها للأجيال القادمة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية.


وثمن رئيس منتدى جبل العتمات الثقافي المهندس خلدون عتمة، دعم ومساندة الجهات المعنية لإنجاح رسالة وأهداف البانوراما.

 
 


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