السبت 2026-04-18 08:57 م

ندوة وطنية في مؤتة تناقش “الأردن: الأرض والإنسان”

ندوة وطنية في مؤتة تناقش “الأردن: الأرض والإنسان”
ندوة وطنية في مؤتة تناقش “الأردن: الأرض والإنسان”
 
السبت، 18-04-2026 06:33 م
الوكيل الإخباري-   برعاية رسمية من وزارة الثقافة، تُنظَّم ندوة حوارية متخصصة ضمن برنامج “حوارات” المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، تحت عنوان “الأردن: الأرض والإنسان – كرك الفقه ودورها في بناء السردية الأردنية”، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، على مسرح عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالسردية الأردنية، وتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والثقافية التي أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية، حيث تركز محاورها على العلاقة بين الأرض والإنسان ودورهما في صياغة الموروث السردي الأردني.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المحاور الفكرية المتخصصة، أبرزها: السردية الأردنية: الفكرة والأهداف والمخرجات، إلى جانب محور الأرض والإنسان: العلاقة التفاعلية، إضافة إلى دور كرك الفقه في السردية الأردنية عبر العصور، وكذلك العادات والتقاليد والأعراف في محافظة الكرك.
 
 


