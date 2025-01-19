نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين

الوكيل الإخباري - صدر في الجريدة الرسمية تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025، حددت فيها شروط القبول والتخصصات المتاحة وعدد سنوات الخبرة بالإضافة إلى إجراءات القبول وغيرها من التعليمات.

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وتضمنت التعليمات إعلان شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين ومنها:

- أن يكون الطبيب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معترف بها في الأردن.



- أن يكون قد أمضى فترة التدريب (الامتياز) بعد الحصول على الدرجة الجامعة الأولى في الطب أو طب الأسنان أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفاء الطبيب من التدريب.



- أن يكون قد اجتاز الفحص الإجمالي (الامتياز) الذي يعقده المجلس الطبي الأردني.



- أن يكون مسجلا تسجيلا دائما للطبيب الأردني أو تسجيل مؤقت لغير الأردني في نقابة الأطباء أو أطباء الأسنان.

- أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الطب أو طب الأسنان في الأردن.



- أن يكون التدريب في مستشفى أو مركز تدريبي معتمد.

للاطلاع على التعليمات:



































