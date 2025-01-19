نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين

وتضمنت التعليمات إعلان شروط القبول في البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين ومنها:
- أن يكون قد أمضى فترة التدريب (الامتياز) بعد الحصول على الدرجة الجامعة الأولى في الطب أو طب الأسنان أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفاء الطبيب من التدريب.
- أن يكون قد اجتاز الفحص الإجمالي (الامتياز) الذي يعقده المجلس الطبي الأردني.
- أن يكون مسجلا تسجيلا دائما للطبيب الأردني أو تسجيل مؤقت لغير الأردني في نقابة الأطباء أو أطباء
- أن يكون التدريب في مستشفى أو مركز تدريبي معتمد.
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