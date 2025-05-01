نشر قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجريدة الرسمية

وبنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، ويعمل به بعد 30 يوما وفقا لنص المادة الاولى منه.
وتاليا نص القانون:
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