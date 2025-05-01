نشر قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- - صدر في عدد الجريدة الرسمية امس الاربعاء، القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.



وبنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، ويعمل به بعد 30 يوما وفقا لنص المادة الاولى منه.



وتاليا نص القانون:

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