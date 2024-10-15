نشر لائحة أجور الاطباء الجديدة في الجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشر في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.

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