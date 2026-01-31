نشر نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026 رسميًا

08:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762794 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نشرت بوابة المشاركة الإلكترونية "تواصَل" نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026. اضافة اعلان





ووفق الموقع الإلكتروني للبوابة، فإن تعديل نظام الفحص الطبي قبل الزواج يأتي لتعزيز النهج الوقائي في الصحة العامة، والحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية كالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.



وتبدأ فترة الاستشارة على النظام من 1 - 19 شباط 2026.



وبحسب الموقع، فإن تعديل النظام يهدف لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوراثية كالثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.



كما يهدف لتفعيل دور مراكز الاستشارة الوراثية لأهميتها في الحد من المرض.



ويهدف أيضًا النظام لضبط وتوحيد آلية الفحص الطبي قبل الزواج.



ويسمح النظام للوزير بتحديد بدل خدمة إجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، والتي تنص على أنه يتوجب على الجهة المختصة بإجراء عقد الزواج، قبل توثيقه، إلزام طرفيه بإجراء الفحص الطبي في المختبر، ومراجعة المركز لاستصدار النموذج اللازم لإتمام عقد الزواج.



وتاليًا نص النظام:



المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026)، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم ترد القرينة على غير ذلك: -

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة.



الثلاسيميا: فقر دم البحر الأبيض المتوسط، ولغايات هذا النظام يقصد بها بيتا ثلاسيميا.



الفحص الطبي: الفحص المخبري للثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وأي فحص آخر يقرر الوزير اعتماده.

المختبر: أي مختبر يعتمده الوزير لإجراء الفحص الطبي.



المركز: المركز الصحي التابع للوزارة والمعتمد من قبل الوزير لتقييم نتيجة الفحص الطبي، وإجراء اللازم لإتمام عقد الزواج.



مركز الاستشارة: المراكز التي يعتمدها الوزير لتقديم المشورة الوراثية للمقبلين على الزواج، المحولين من المركز.



النموذج: النماذج المستخدمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.



النتيجة المتوافقة: توافق الفحص الطبي قبل الزواج (أن تكون نتيجة الفحص الطبي لأحد الخاطبين أو كليهما سليمة).



النتيجة غير المتوافقة: عدم توافق الفحص الطبي قبل الزواج.



المادة (3)

أ- يتوجب على الجهة المختصة بإجراء عقد الزواج، قبل توثيقه، إلزام طرفيه بإجراء الفحص الطبي في المختبر، ومراجعة المركز لاستصدار النموذج اللازم لإتمام عقد الزواج.



ب- إذا كانت النتيجة متوافقة، يمنح الخاطبان نموذجًا لإتمام عقد الزواج، وفي حال عدم التوافق يُحوَّلان إلى مركز الاستشارة.



ج- يتم في مركز الاستشارة إشعار الخاطبين بعواقب إتمام الزواج واحتمالات إصابة الأطفال بمرض الثلاسيميا و/أو فقر الدم المنجلي، مع النسب المحتملة والمضاعفات المتوقعة، ويوقعان على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.



د- لا يشترط حضور الخاطبين أو وكيليهما عند طبيب المركز في حال كانت النتيجة متوافقة، على أن يتم تزويدهما بالنتائج.



هـ- في حال كانت النتيجة غير متوافقة، يجب حضور الخاطبين شخصيًا لجلسة المشورة الوراثية في مركز الاستشارة، وفي حال تعذر حضور أحد الخاطبين لوجوده خارج البلاد، من الممكن التواصل معه من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية المتاحة.



و- للوزير الحق في تحديد بدل خدمة إجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.



ز- لا تُستوفى أي رسوم أو بدلات عن إصدار النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.



المادة (4)

تُعتبر إجراءات الفحص الطبي سرية، وعلى من يطلع عليها الحفاظ على السرية التامة بشأن محتويات النماذج تحت طائلة المساءلة القانونية.



المادة (5)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.



المادة (6)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك: -



أ- اعتماد المختبرات والمراكز ومراكز الاستشارة.



ب- إصدار النماذج المتعلقة بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.



المادة (7)

يُلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (83) لسنة 2015، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يُستبدل غيرها وفقًا لأحكام النظام.

تم نسخ الرابط





