نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد

وقال الشوحة إنّ تجار السوق جهزوا للموسم الشتوي وامتلأت محالهم وبسطاتهم بالبضائع الشتوية، تمهيدًا للموسم، الّا أنّ تماسًا كهربائيًا تسبب في حريق كبير جاء على عشرات المحلات والبسطات في البالة .
وبين أنّ الغرفة ستحاول قد الإمكان تقديم مساعدة لهؤلاء التجار، من صندوق مخصص لمثل هذه الحوادث لاسيما لأعضاء الغرفة، فالعديد من تجار البالة ليسوا مسجلين في غرفة التجارة.
وتابع أنّ هذا يعتبر الحريق الكبير الثاني في السوق بعد الحريق الذي كان له شخص مسبب في أيلول عام 2022.
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