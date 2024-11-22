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نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد

حريق البالة في إربد
حريق البالة في إربد
الجمعة، 22-11-2024 07:50 م
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أنّ الأضرار المقدرة في حريق محال سوق البالة في محافظة إربد، تراوحت بين 500 إلى 700 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال الشوحة إنّ تجار السوق جهزوا للموسم الشتوي وامتلأت محالهم وبسطاتهم بالبضائع الشتوية، تمهيدًا للموسم، الّا أنّ تماسًا كهربائيًا تسبب في حريق كبير جاء على عشرات المحلات والبسطات في البالة .

وبين أنّ الغرفة ستحاول قد الإمكان تقديم مساعدة لهؤلاء التجار، من صندوق مخصص لمثل هذه الحوادث لاسيما لأعضاء الغرفة، فالعديد من تجار البالة ليسوا مسجلين في غرفة التجارة.
وتابع أنّ هذا يعتبر الحريق الكبير الثاني في السوق بعد الحريق الذي كان له شخص مسبب في أيلول عام 2022.
 
gnews

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