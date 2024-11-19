نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز النفاذ بعد 60 يومًا

الوكيل الإخباري- صدر في 17 تشرين الثاني الجاري، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024، الذي سيعمل به بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

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ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه.



وبموجب النظام، فإن على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.



وحدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص.