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نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-    نفق مساء اليوم الأحد، 8 أغنام تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة الغوير، جنوبي محافظة الكرك؛ بسبب صاعقة رعدية تبعها هطول مطري غزير في مختلف أنحاء المحافظة.

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وأوضح مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكشف جار على الأغنام النافقة، مشيرا إلى أن مالك الأغنام أفاد للمديرية أن سبب النفوق هو "ضرب" أحد أسلاك الكهرباء الذي يقع بالقرب من موقع الأغنام.


وأشار إلى أن حوادث الصواعق تعد من المخاطر الطبيعية التي قد تتسبب بأضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

 
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